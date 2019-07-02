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كلية السياحة بـ"قناة السويس" تشارك فى منتدى السياحة الميسرة فى المنطقة العربية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:11 م
كلية السياحة بـ"قناة السويس" تشارك فى منتدى السياحة الميسرة فى المنطقة العربية كلية السياحة بجامعة قناة السويس تشارك في منتدى السياحة الميسرة
الإسماعيلية - السيد فلاح – جمال حراجى

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شاركت كلية السياحة والفنادق بإشراف الدكتور محمد عبد الرحمن حجازي، عميد الكلية في فعاليات منتدى السياحة الميسرة فى المنطقة العربية التي استضافتة مصر، وعقد تحت رعاية وزارة السياحة وبالتعاون مع  المجلس الوزاري للسياحة بجامعة الدول العربية ووزارة السياحة، والمنظمة العربية للسياحة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.
 
يأتى ذلك في إطار حرص جامعة قناة السويس للمشاركة في جميع المحافل التي تناقش القضايا الخاصة بالمنطقة العربية، وذلك برئاسة الدكتور طارق راشد رحمي رئيس جامعه قناة السويس.
 
وأكد عميد كليه السياحة والفنادق أن المنتدى أقيم لتبنى مفهوم السياحة الميسرة لاستقطاب كافة فئات المجتمع "الطفل والسيدات وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن" من خلال تجهيز مختلف المرافق "الفنادق، والمنتجعات، وأماكن الترفيه، المتاحف، والأسواق التجارية، ووسائل النقل)،  مشيرًا إلى أن شريحة المستفيدين بحدود 10 إلى 15 % من حجم السياحة العالمية وان حجم الأنفاق لهذه الشريحة يزيد من 20:30% عن السائح العادي.
 
وأكد الدكتور عبد الرحمن حجازي، عميد كلية إن المنتدى جاء بهدف إلقاء الضوء على واقع السياحة الميسرة بالدول العربية، ومدى التزام كافة الجهات ذات العلاقة سواء فى القطاع الخاص أو القطاع العام، بتقديم التسهيلات إلى كافة السائحين الذين يشملهم مسمى السياحة الميسرة، ومساعدتهم ودعمهم للتغلب على التحديات التى تواجههم.
 
كما ناقش المنتدى عددًا من الموضوعات ذات العلاقة التى من أهمها مفهوم السياحة الميسرة "الرؤية والاستدامة"، والإعلام والترويج السياحى للسياحة الميسرة، دور السياحة الميسرة فى التنمية الاقتصادية، التعاون العربى فى مجال السياحة الميسرة، تكنولوجيا تطبيقات وتأهيل المنشأة لاستخدامات السياحة الميسرة وعرض أفضل الممارسات لدى بعض الدول العربية فى تيسير هذا النوع من السياحة.
 
كلية السياحة بجامعة قناة السويس تشارك في منتدى السياحة الميسرة في المنطقة العربية (2)
كلية السياحة بجامعة قناة السويس تشارك في منتدى السياحة الميسرة في المنطقة العربية 

كلية السياحة بجامعة قناة السويس تشارك في منتدى السياحة الميسرة في المنطقة العربية (3)
كلية السياحة بجامعة قناة السويس تشارك في منتدى السياحة الميسرة في المنطقة العربية

 


كلية السياحة والفنادق

جامعة قناة السويس

منتدى السياحة الميسرة

المنطقة العربية

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