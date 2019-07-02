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قنصلية مصر بلندن تهنئ إيناس هلال على تكريمها من قبل ملكة بريطانيا

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 01:30 م
قنصلية مصر بلندن تهنئ إيناس هلال على تكريمها من قبل ملكة بريطانيا السفير طارق عادل سفير مصر ببريطانيا
لندن(أ ش أ)

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وجهت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية فى لندن التهنئة إلى المواطنة إيناس إبراهيم هلال، على تكريمها من قبل الملكة "إليزابيث الثانية"، ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا، بقصر باكنجهام، وذلك خلال احتفال لتكريم المتميزين فى مجال العمل المجتمعى والتقريب بين الثقافات.

وأشاد القنصل العام المصرى فى لندن علاء الدين يوسف اليوم الثلاثاء، بالنشاط المتميز الذى تقوم به هلال فى خدمة مجتمعها بالمهجر فى مجالات التعليم والصحة البدنية والتقريب بين الديانات والثقافات، مؤكداً أن ما تقوم به يعزز الانطباع الإيجابى لدى المجتمع البريطانى لدور وتأثير الجالية المصرية فى بريطانيا.

من جانبها، أعربت هلال عن الفخر والسعادة لاهتمام الدولة المصرية بإنجازاتها وتكريمها من قبل ملكة بريطانيا، مشيرة إلى دور والديها ومحيطها من المصريين المقيمين فى بريطانيا فى غرس وتأكيد هويتها المصرية.

وتقود هلال أعمال مجتمعية نشطة ومؤثرة فى المنطقة - التى تقطنها بشمال لندن - حيث تهدف - من خلالها - إلى تعزيز التقارب والتسامح بين قاطنى المنطقة من مختلف الأعراق والثقافات والديانات من خلال تنظيم فعاليات اجتماعية وترفيهية.

 


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