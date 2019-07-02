قلق بسبب جروب فيس بوك سرى لحرس الحدود الأمريكيين لاستهدافه المهاجرين

كتبت ريم عبد الحميد

يجرى المسئولون الفيدراليون فى الولايات المتحدة تحقيقا حول جماعة سرية على الفيس بوك تستهدف المهاجرين بالسخرية من خلال منشورات جنسية وعنيفة عنهم وعن بعض أعضاء الكونجرس المدافعين عنهم.

وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن المسئولين يحققون فيما إذا كان عملاء قد شاركوا فى المجموعة السرية "لموظفى الدورية الحدودية" والتى تشرت المحتوى المسىء عن المهاجرين وعن النائبة ألكسندريا أوكازيو كورتز.

ووصف ماثيو كايلان، مساعد المفوض فى هيئة الجمارك وحماية الحدود، منشورات مجموعة الفيس بوك بالمقلقة، وقال إن المفتش العام بوزارة الأمن الداهلى التى تتبها الهيئة قد بدأ تحقيقا.

و تضمنت المنشورات على المجموعة الخاصة التى تقول إنها خاصة بعملاء حرس الحدود السابقين والحاليين، تعليقات حادة عن وفاة المهاجرين وصور جنسية صريحة تم تركيبها منها للنائبة أوكاويو كورتز، بحسب ما نشر موقع "برو بابلكا" الاستقصائى.

وتقول واشنطن بوست إنها لم تستطع التحقق من المجموعة التى تسمى نفسها "I'm 10-15"، وذلك على اسم كود لتطبيق القانون خاص بالأجانب الحجتجزين، حيث أن المحتوى الخاص بالجروب لا يراه سوى الأعضاء بها.

ويصل عدد أعضاء هذه المجموعة إلى 9500 عضو، وتسخر من أعضاء الكونجرس اللاتينيين الذين زاروا مراكز احتجاز المهاجرين فى تكساس أمس الاثنين. وإلى جانب أوكازيو كورتز، تم استهداف فيرونيكا إسكوبار، ووصفهم أعضاء المجموعة بالحثالة.