قائد الجيش اللبنانى يبحث ووزيرة الدفاع الفرنسية التعاون العسكرى

أ ش أ

أجرى قائد الجيش اللبنانى جوزاف عون، مساء اليوم، محادثات مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلى، تناولت البحث فى علاقات التعاون بين الجيشين الفرنسى واللبنانى.

وكانت الوزيرة الفرنسية – التي تقوم بزيارة رسمية إلى لبنان تستغرق يومين - قد التقت في وقت سابق من اليوم الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الدفاع إلياس بو صعب، حيث جرى بحث التعاون في المجالات العسكرية بين البلدين، وأكدت استعداد فرنسا لتعزيز قدرات الجيش اللبناني، وفقا لما نص عليه مؤتمر (روما 2) بهدف دعم الجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية.

وعُقد مؤتمر روما 2 في العاصمة الإيطالية في شهر مارس من العام الماضي، بهدف تعزيز ودعم قدرات القوات المسلحة اللبنانية والمؤسسات الأمنية وفي مقدمتها جهاز قوى الأمن الداخلي، بمشاركة من 41 دولة ومنظمة دولية.

وأسفر المؤتمر عن مساعدات عسكرية لصالح الجيش وجهاز قوى الأمن الداخلي، تعهدت بها فرنسا بقيمة 400 مليون يورو، إلى جانب نحو 50 مليون يورو إضافية من جانب الاتحاد الأوروبي ، تخصص لشراء الأسلحة والعتاد والتجهيزات والتدريب العسكري.