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فيديو.. الصين تنتهى من بناء أكبر وأضخم مطار فى العالم بمساحة مليون متر مربع

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 01:05 ص
فيديو.. الصين تنتهى من بناء أكبر وأضخم مطار فى العالم بمساحة مليون متر مربع مطار بكين داشينغ الدولى
كتب وكالات

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أنهت الصين بناء أكبر وأضخم مطار فى العالم تبلغ مساحته مليون متر مربع، وسيتم افتتاحه هذا العام، بحسب سلطات العاصمة بكين، ويقع المطار، الذى أطلق عليه اسم مطار بكين داشينغ الدولى،على بعد 46 كيلومترا عن وسط العاصمة الصينية، ويعد هذا المطار، أكبر مركز مطارات دولى والمشروع الهندسى الأكثر تعقيدا فى العالم، بحسب "روسيا اليوم".

وشاركت فى تصميمه المهندسة البريطانية العراقية الأصل الراحلة زها حديد، وسيفتتح مطار داشينغ الدولى فى 30 سبتمبر 2019. وسيخدم بحلول عام 2025 أكثر من 72 مليون مسافر فى العام.

ويشبه شكل مبنى المطار طائر الفينيق الأسطورى أونجمة بحر ضخمة يستطيع المسافر رصدها من الجو لدى الإقلاع أو الهبوط فى المطار الأكبر فى العالم.


الصين

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