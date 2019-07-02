سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 04:59 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

غدًا.. وزير الخارجية يتوجه للنيجر لرئاسة الاجتماعات التمهيدية للقمة الاستثنائية الأفريقية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 04:39 م
غدًا.. وزير الخارجية يتوجه للنيجر لرئاسة الاجتماعات التمهيدية للقمة الاستثنائية الأفريقية سامح شكرى وزير الخارجية
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتوجَّه وزير الخارجية سامح شكري، غدًا الأربعاء، إلى نيامي عاصمة النيجر لرئاسة الاجتماعات التمهيدية للدورة الاستثنائية الـ12 لقمة الاتحاد الأفريقي، وذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019؛ حيث سيترأس اجتماعات الدورة العادية الـ35 للمجلس التنفيذي على مستوى وزراء الخارجية يومي 4 و 5 يوليو الجاري، على أن يليها الدورة الاستثنائية الـ12 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي المُخصصة لاتفاقية التجارة الحرة القارية يوم 7 يوليو 2019.
 
وصرح المستشار "أحمد حافظ" المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن القمة الاستثنائية ذات أهمية خاصة، حيث ستشهد إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية بعد استكمال عدد التصديقات اللازمة (22 تصديقاً) لدخول الاتفاقية حيز النفاذ في 30 مايو 2019. 
 
وأضاف "حافظ" أن إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية تمثل إحدى أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد، بالنظر إلى أهميتها كعلامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي في القارة، وكونها إحدى أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم من حيث الحجم.
 
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن "شكري" سوف يترأس جلسات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي وذلك في إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019، والتي من المقرر أن تناقش عدة تقارير أبرزها تقرير اللجنة الوزارية للترشيحات الأفريقية في المنظومة الدولية، وانتخابات أعضاء المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد، وتقرير  ممثل الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى المعني بتمويل الاتحاد الأفريقي وصندوق السلام حول نتائج المشاورات الإقليمية بشأن تقييم صندوق السلام.
 
واختتم "حافظ" تصريحاته، مشيراً إلى أنه من المُنتظر أيضاً أن يجري الوزير "شكري" مباحثات ثنائية مع نظرائه الأفارقة على هامش الاجتماعات، وذلك لبحث التعاون الثنائي والقضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية

سامح شكرى

القمه الافريقيه

الاتحاد الافريقي

اتفاقيه التجاره

النيجر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شكرى: السيسى يلتقى أمين عام الأمم المتحدة غداً ومشاركته بقمة العشرين مهمة

الجمعة، 28 يونيو 2019 02:41 م

شكرى يبحث مع نظيره الفرنسى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك

الخميس، 27 يونيو 2019 06:04 م

وزير خارجية فرنسا يصف مباحثاته مع سامح شكرى بالودية والإيجابية للغاية

الخميس، 27 يونيو 2019 02:08 م

وزير الخارجية: مصر تتطلع لاستئناف رحلات الطيران الروسى للمقاصد المصرية السياحية بأسرع وقت.."شكرى": نتمسك بالتوصل لحل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية.. ويؤكد ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية فى ليبيا وسوريا

الإثنين، 24 يونيو 2019 11:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى ثمن نهائى كأس أمم أفريقيا

مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى ثمن نهائى كأس أمم أفريقيا

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة