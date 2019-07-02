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"ضعيف جدا".. زعيم "العمال" البريطانى يدعو للتحقيق فى مزاعم بشأن تراجع صحته

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:09 م
"ضعيف جدا".. زعيم "العمال" البريطانى يدعو للتحقيق فى مزاعم بشأن تراجع صحته جيريمى كوربين
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" إن جيريمى كوربين، زعيم حزب العمال البريطانى دعا إلى إجراء تحقيق مستقل "سريع وشامل" فى تعليقات أدلى بها كبار موظفي الخدمة المدنية حيث قالوا إنه "ضعيف للغاية"، ولا يمكن أن يصبح رئيسا للوزراء.
 
وقال زعيم المعارضة، في رسالة إلى سكرتير مجلس الوزراء ، مارك سيدويل ، إن الأمر "قوض الثقة في مبدأ حياد الخدمة المدنية" كما دعا إلى إجراء تحقيق.
 
وكانت صحيفة "التايمز" ذكرت أن اثنين من كبار موظفي الخدمة المدنية قالا إن كوربين ، 70 عامًا ، قد يضطر إلى التنحي بسبب مشكلات صحية. واستقطب التقرير رد فعل غاضبا من حزب العمال ، الذي شجب التعليقات ووصفها بأنها محاولة "شنيعة" لتقويض جهود الحزب في الحصول على السلطة.
 
وقال سيدويل كتب إلى كوربين ليلة الاثنين معربا عن قلقه من المقالات ووعد بالتحقيق في هذه المسألة. لم يتم نشر رسالته، وأكد مكتب مجلس الوزراء أنه يدرس الظروف.
 
في رده ، شكر كوربين سيدويل على "تأكيداته" بأنه "قلق من المقالات".
 
 

جيريمى كوربين

زعيم العمال

صحة جيريمى كوربين

بريكست

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