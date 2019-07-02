سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 11:55 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

ضبط 3843 مخالفة مرورية بمحاور و ميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 11:53 ص
ضبط 3843 مخالفة مرورية بمحاور و ميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملة مرورية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء مصطفى شحاته مدير أمن الجيزة.
 
وتمكنت الإدارة باشراف اللواء علاء متولى مدير المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 3843 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 78 مخالفة تجاوز سرعات و 1543 مخالفة نموذج 125.
 
كما تم رصد 67 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى" موقف عشوائى"، وتم حجز 27 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 32 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 74 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 61 دراجة بخارية وسيارة.
 
 

حملات مرورية بالجيزة

رصد مخالفات

حملات ضبط مخالفين

امن الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

فيديو معلوماتى.. أضرار ومخاطر مياه الشرب الملوثة × 7 معلومات

فيديو معلوماتى.. أضرار ومخاطر مياه الشرب الملوثة × 7 معلومات

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

"البحوث الفلكية" تكشف تفاصيل وتوقيت كسوف الشمس الكلى × 14 معلومة

"البحوث الفلكية" تكشف تفاصيل وتوقيت كسوف الشمس الكلى × 14 معلومة

كيف يستعد الفراعنة لدور الـ16 فى أمم أفريقيا 2019 مبكرًا؟

كيف يستعد الفراعنة لدور الـ16 فى أمم أفريقيا 2019 مبكرًا؟

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة بيع منحوتة رأس توت عنخ آمون بمزاد كريستنز؟

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة بيع منحوتة رأس توت عنخ آمون بمزاد كريستنز؟

لو جوزك نكدى.. الشوبينج والرياضة وحاجات تانية هتخليكى سعيدة.. اعرفيها

لو جوزك نكدى.. الشوبينج والرياضة وحاجات تانية هتخليكى سعيدة.. اعرفيها

الأرصاد:طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد:طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

5 نصايح عشان تخلى أكونت فيس بوك آمن.. تعرف عليها

5 نصايح عشان تخلى أكونت فيس بوك آمن.. تعرف عليها

البرازيل تواجه الأرجنتين فى نصف نهائى بطولة كوبا أمريكا الليلة

البرازيل تواجه الأرجنتين فى نصف نهائى بطولة كوبا أمريكا الليلة

لو عروسة جديدة.. حاجات لازم تعمليها مع حماتك عشان تكسبى حياتك

لو عروسة جديدة.. حاجات لازم تعمليها مع حماتك عشان تكسبى حياتك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة