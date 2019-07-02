ضبط 31 كليو هيروين وحشيش وبانجو في حملات أمنية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

شن قطاع الأمن العام حملات أمنية مكبرة استهدفت تجار وحائزي المواد المخدرة للحفاظ على الشباب من براثن الإدمان.

ونجحت جهود الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم في ضبط 198 قضية مخدرات بحوزة 217 متهم.

وعثر بحوزة المتهمين على 20 كيلو بانجو و9 كيلو حشيش و2 كيلو هيروين، و360 جرام من الأفيون و10 جرام من الشابو و315 جرام من الاستروكس، و2925 قرصا مخدرا.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.