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ضبط 15 مخالفة تموينية لمخابز مركز ومدينة سمسطا فى بنى سويف

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 05:36 م
ضبط 15 مخالفة تموينية لمخابز مركز ومدينة سمسطا فى بنى سويف حملة تموينية - أرشيفية
بنى سويف أيمن لطفى

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أكد المحاسب عصمت حسن، مدير عام التموين فى بنى سويف، أن حملة ضمت مدير الرقابة التموينية، والتجارة الداخلية، ضبطت 15 مخالفة، فى مخابز مركز ومدينة سمسطا جنوبي غرب المحافظة، وذلك تنفيذا لتعليمات المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف، بتكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة المخابز لمنع التلاعب بأقوات المواطنين.
 
وأضاف حسن، فى تصريات له، اليوم الثلاثاء، إن الحملة التى شارك فيها مدير ادارة تموين مركز ومدينة سمسطا، تابعت عددا من المخابز بالمدينة والقرى، وتبين وجود مخالفات شملت نقص وزن الخبز، عدم صرف "بون" إيصال بعدد أرغفة الخبز للمواطنين، عدم وجود ميزان حساس ولوحة بيانات بالمخابز، وغيرها.
 
وأوضح أن المخابز المنتشرة بمدن وقرى المحافظة والتى بها مخالفات جسيمة، أو تتكرر أخطاءها ومخالفاتها، تتعرض لعقوبات تصل إلى الإغلاق، كما يتحرر لها محاضر جنح، وتحال إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.
 
 

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