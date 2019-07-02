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صور.. مشجع نيجيرى بالإسكندرية يشيد بتنظيم "أمم أفريقيا" ويهتف: "تحيا مصر"

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:01 م
صور.. مشجع نيجيرى بالإسكندرية يشيد بتنظيم "أمم أفريقيا" ويهتف: "تحيا مصر" نوه ميكال مشجع نيجيرى
الإسكندرية - جاكلين منير - أسماء على بدر

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استقبلت محافظة الإسكندرية، عددا كبيرا من مشجعى الفرق الأفريقية المشاركة فى بطولة كأس الأمم الافريقية، حيث جاءت الجماهير المشجعة لتشجيع فريقها وحضور مباريات البطولة، وعلى هامش المباريات، توجه المشجعون للاستمتاع بزيارة الأماكن السياحية والشهيرة بالإسكندرية والاستمتاع بالكورنيش والطقس الرائع لمدينة الإسكندرية الساحلية.

 

والتقى "اليوم السابع" ببعض مشجعى نيجيريا الذين قاموا بالتنزه فى شوارع الإسكندرية، خلال إقامتهم بها لمتابعة مباريات كأس الأمم الإفريقية باستاد الإسكندرية الدولى.

 

وقال نوه ميكال مشجع من نيجيريا، إنها الزيارة الأولى له إلى مدينة الإسكندرية، وأنه سعيد جدا بزيارة مصر وإقامة البطولة على أرضها، مؤكدا أنه وجد ترحيبا كبيرا من الشعب المصرى، فالجميع يتعاملون بود كبير، كما أشاد وأبدى إعجابه بتنظيم البطولة وحفل الافتتاح، ومشيدا بروعة الطعام المصرى.

 

وأضاف "نوه" أنه تناول الشاروكا والكفتة فور وصوله إلى الإسكندرية، وتقدم بالتحية لكل الشعب المصرى قائلا: "تحيا مصر".

 

نوه ميكال مشجع من نيجيريا (2)
نوه ميكال مشجع من نيجيريا 

 

نوه ميكال مشجع من نيجيريا (3)
نوه ميكال مشجع من نيجيريا 

 

نوه ميكال مشجع من نيجيريا (4)
نوه ميكال مشجع من نيجيريا 

 

نوه ميكال مشجع من نيجيريا (5)
نوه ميكال مشجع من نيجيريا 

 

نوه ميكال مشجع من نيجيريا (1)
نوه ميكال مشجع من نيجيريا 

اخبار الاسكندرية

كأس الامم الافريقية

استاد الاسكندرية

مشجعى نيجيريا

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