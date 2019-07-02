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صور.. محافظ دمياط تتفقد أعمال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أورام الثدى

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 11:59 ص
صور.. محافظ دمياط تتفقد أعمال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أورام الثدى محافظ دمياط تتفقد أعمال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أورام الثدى
دمياط عبده عبد البارى

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تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اليوم الثلاثاء، مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية "السكرى، ضغط الدم، السمنة" والاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب.

وأكدت المحافظ، أن المبادرة هي امتداد لحزمة جيدة من الخدمات الصحية المقدمة للمرأة المصرية والتي تشتمل الكشف الكامل عن جميع الأمراض التي قد تصيب المرأة بداية من سوء التغذية ومشاكل البلوغ والحمل ومتابعته والمضاعفات الناتجة من الحمل المتكرر بالإضافة الي الكشف عن سرطان الثدي في المراحل المبكرة.

وأكدت محافظ دمياط على دور  الرائدات الريفيات فى جميع القرى فى التوعية وتعريف السيدات بأماكن الحصول على الخدمة، خاصة أن الخدمات تشمل الكشف عن سرطان الثدى وأمراض العظام والقلب والضغط والسكر، مشيرة إلى أنه سيتم توفير وسائل انتقال من داخل القرى والمناطق البعيدة إلى مقر الوحدة تيسيرا عليهم.

وأشارت المحافظ، إلي أن كافة الجهود المبذولة فى المبادرات الرئاسية السابقة، للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، والكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم بين طلاب مدارس المرحلة الابتدائية، تهدف لدعم المنظومة الصحية، وإتاحة الخدمات الطبية للمواطنين، موضحا أن الحملة القومية لدعم صحة المرأة الدمياطية، تهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي والأمراض غير السارية "السكرى، ضغط الدم، السمنة" والاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب.

وأوضحت منال عوض أن الحملة تستهدف النساء من سن 18 سنة وبدون حد أعلى، كما تشمل ندوات للتوعية الصحية للسيدات والفتيات وكيفية الفحص الدوري للثدى وأهمية التغذية السليمة للحد من زيادة الوزن، وبالتالى الحماية من الأمراض المصاحبة.

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد البلتاجى مدير مستشفى دمياط التخصصى، بدور محافظ دمياط فى تلك المبادرة الرئيسية.

وكشف البلتاجى، أن محافظ دمياط هى صاحبة المبادرة عندما طلبت من الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة أثناء افتتاحها وحدة الكشف المبكر عن أورام الثدى بمستشفى دمياط التخصصى، وذلك بدعم من المجلس القومى للمرأة بتعميمها وهو ما حدث بالفعل.

وأكد البلتاجى أن الوحدة مزودة بجهاز أشعة ماموجرام لإجراء الفحص اللازم للسيدات المترددات بالمجان.

من جانبه قال الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بدمياط أن مبادرة الكشف عن سرطان الثدي بدأت في المحافظة منذ أمس الاثنين وكل بيانات المواطنات سرية يتم تسجيلها عبر ابلكيشن موبايل لتعريف السيدات بخدمات مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى، مؤكدا أن جميع السيدات اللاتى سيتم اكتشافهن سيحولن إلى مراكز تلقى العلاج بالمجان.

ونوهت وكيل وزارة الصحة إلى أنه سيتم تنظيم حملات توعوية خلال تنفيذ المبادرة لتوعية للسيدات بأهمية الرضاعة الطبيعية وفضلها في الحماية من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي، كما سيتم تدريب الفريق الطبى لإجراء الفخص المبدأي ثم تحويل الحالات المصابة إلى العيادات لإجراء الفحوصات التأكيدية.

وقال عبد الغنى إن مبادرة الرئيس السيسى للكشف المبكر عن أورام الثدى تتضمن مسح يستهدف السيدات فوق الثلاثين عاماً وجمع كافة البيانات عنهن و عمل مسح مبدئ ثم كشف تأكيدى وفحوصات معملية وتكون البداية بالسونار ثم إجراء الماموجرام كما سيتم عمل قائمة بالسيدات المستهدفات بالحى والمحافظة واتباع نظام الكشف الدورى

وأوضح عبد الغنى ان المسح سيراعى تاريخ المرض فى الأسرة والأعمار والعوامل الوراثية، ووضع الخطة اللازمة لتطبيق الحملة كما ستتم إحالة المصابات للمراكز العلمية ومراكز الأورام الصحية والجامعية ومراكز القطاع الخاص لإجراء الفحوصات وتلقى العلاج اللازم.

وأكد عبد الغنى، أن التطبيق إلكترونى عبر الهواتف الذكية "موبايل أبلكيشن"، يشرح خطوات الحصول على الخدمات الطبية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للكشف المبكر عن سرطان الثدى، بالإضافة إلى التوعية الكاملة بالمرض وآليات الوقاية منه.

ويستهدف التطبيق سرعة وسهولة التواصل مع المرضى، حيث من المقرر من خلاله إعداد ملف خاص بالتاريخ المرضى وإرسال نصائح توعوية بشكل يومى لكل سيدة على حدة، حسب بياناتها؛ متزوجة أو غير تعانى من المرض أم معافاة .

 

محافظ دمياط تتفقد أعمال المبادرة الرئاسية (2)
محافظ دمياط تتفقد أعمال المبادرة الرئاسية

 

محافظ دمياط تتفقد أعمال المبادرة الرئاسية (3)
محافظ دمياط تتفقد أعمال المبادرة الرئاسية 

 

محافظ دمياط تتفقد أعمال المبادرة الرئاسية (4)
محافظ دمياط تتفقد أعمال المبادرة الرئاسية 

 

محافظ دمياط تتفقد أعمال المبادرة الرئاسية (5)
محافظ دمياط تتفقد أعمال المبادرة الرئاسية 

 

محافظ دمياط تتفقد أعمال المبادرة الرئاسية (6)
محافظ دمياط تتفقد أعمال المبادرة الرئاسية 

 

محافظ دمياط تتفقد أعمال المبادرة الرئاسية (7)
محافظ دمياط تتفقد أعمال المبادرة الرئاسية 

 

محافظ دمياط تتفقد أعمال المبادرة الرئاسية (8)
محافظ دمياط تتفقد أعمال المبادرة الرئاسية

 

محافظ دمياط تتفقد أعمال المبادرة الرئاسية (9)
محافظ دمياط تتفقد أعمال المبادرة الرئاسية 

 

محافظ دمياط تتفقد أعمال المبادرة الرئاسية (10)
محافظ دمياط تتفقد أعمال المبادرة الرئاسية 

 

محافظ دمياط تتفقد أعمال المبادرة الرئاسية (11)
محافظ دمياط تتفقد أعمال المبادرة الرئاسية 

محافظه دمياط

مبادره الرئيس السيسي

الكشف المبكر اورام الثدى

محافظ دمياط

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