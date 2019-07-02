صور.. قافلة بمستشفى مشتول السوق المركزى بالشرقية لإجراء 17 عملية جراحية

الشرقية - إيمان مهنى

زار الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى مشتول السوق المركزى، لمتابعة سير عمل القافلة الجراحية التى تتم بالمستشفي، والتى تجرى 17 عملية جراحية ما بين "كبرى، ومتوسطة ، وصغري".

وتفقد وكيل الوزارة قسم الجراحة للاطمئنان على الحالات الجراحية، وتلاحظ وجود أعداد كبيرة من الأهالى داخل غرف الأقسام الداخلية لزيارة ذويهم، ووجه بتنظيم أعداد الزيارة حفاظا على صحة المرضى، كما تفقد قسم الكلى الصناعى وتم الاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وعلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالقسم .

وفى السياق ذاته، أقيمت احتفالية تكريم أطباء طب الأسنان بالمحافظة، وتكليف الدفعة الجديدة لأطباء الأسنان دفعة 2017، وتوضيح برتوكول العمل داخل عيادات الأسنان بالمحافظة، وتم تكريم الأطباء، والفنيين، والإداريين المتميزين بطب الأسنان بالمحافظة، والأطباء الذين بلغوا السن القانونى للمعاش، ورؤساء أقسام الأسنان بالمستشفيات والإدارات الصحية بالمحافظة لمجهوداتهم المبذولة خلال الفترة السابقة .



جانب من زيارة وكيل وزارة الصحة بالشرقية لمستشفى مشتول السوق (3)



جانب من زيارة وكيل وزارة الصحة بالشرقية لمستشفى مشتول السوق (4)



جانب من زيارة وكيل وزارة الصحة بالشرقية لمستشفى مشتول السوق (5)



جانب من زيارة وكيل وزارة الصحة بالشرقية لمستشفى مشتول السوق (6)