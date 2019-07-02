صور.. الأسد يهدى الرئيس الفلسطينى مصحفا مكتوبا بماء الذهب

كتب محمد جمال

أهدى الرئيس السوري، بشار الأسد، مصحفا مكتوبا بماء الذهب، للرئيس الفلسطيني محمود عباس، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف السورية على فيس بوك.

وقدم وزير الأوقاف السورى، محمد عبد الستار، نيابة عن الرئيس الأسد، الهدية الاثنين في العاصمة دمشق، وتسلمها مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير، أنور عبد الهادى، نيابة عن الرئيس عباس.

كما قدم مدير عام الدائرة السياسية بدوره هدية لوزير الأوقاف، عبارة عن ساعة مطرزة برسم للمسجد الأقصى وهدية من التراث الفلسطينى.

وأفادت وزارة الأوقاف السورية بأن الشيخ محمد عبد الستار (وزير الأوقاف) استقبل في مكتبه السفير أنور عبد الهادي، مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية والوفد المرافق له.

وأكد الوزير السوري، خلال اللقاء، على مكانة القدس الشريف إسلاميا ومسيحيا، وعلى أن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني مبادئ راسخة وثابتة في ضمير الأمة.

وأضاف عبد الستار أن سوريا تتعرض لكل هذه المؤامرات من إسرائيل والولايات المتحدة والأعراب، بسبب موقفها الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية.

من جهته، تحدث السفير الفلسطيني عن دور وزارة الأوقاف في مواجهة الإرهاب والتطرف فكريا، من خلال التفسير الجامع للقرآن الكريم والذي يعد من أهم إنجازات الفكر السوري الوسطي المعتدل.