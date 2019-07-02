سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 08:06 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

صور.. الأسد يهدى الرئيس الفلسطينى مصحفا مكتوبا بماء الذهب

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 06:45 م
صور.. الأسد يهدى الرئيس الفلسطينى مصحفا مكتوبا بماء الذهب جانب من اللقاء
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أهدى الرئيس السوري، بشار الأسد، مصحفا مكتوبا بماء الذهب، للرئيس الفلسطيني محمود عباس، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف السورية على فيس بوك.
وقدم وزير الأوقاف السورى، محمد عبد الستار، نيابة عن الرئيس الأسد، الهدية الاثنين في العاصمة دمشق، وتسلمها مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير، أنور عبد الهادى، نيابة عن الرئيس عباس.
كما قدم مدير عام الدائرة السياسية بدوره هدية لوزير الأوقاف، عبارة عن ساعة مطرزة برسم للمسجد الأقصى وهدية من التراث الفلسطينى.
وأفادت وزارة الأوقاف السورية بأن الشيخ محمد عبد الستار (وزير الأوقاف) استقبل في مكتبه السفير أنور عبد الهادي، مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية والوفد المرافق له.
وأكد الوزير السوري، خلال اللقاء، على مكانة القدس الشريف إسلاميا ومسيحيا، وعلى أن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني مبادئ راسخة وثابتة في ضمير الأمة.
وأضاف عبد الستار أن سوريا تتعرض لكل هذه المؤامرات من إسرائيل والولايات المتحدة والأعراب، بسبب موقفها الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية.
من جهته، تحدث السفير الفلسطيني عن دور وزارة الأوقاف في مواجهة الإرهاب والتطرف فكريا، من خلال التفسير الجامع للقرآن الكريم والذي يعد من أهم إنجازات الفكر السوري الوسطي المعتدل.
بشار 1
الرئيس السورى يهدى نظيره الفلسطينى مصحف
بشار 2
وزير الأوقاف السورى يقدم هدية الأسد للسفير أنور عبد الهادى
بشار 3
جانب من اللقاء

 


الأسد

بشار الأسد

محمود عباس

أبو مازن

الرئيس الفلسطينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
جنات تهنئ منتخبها المغربى على التأهل فى أمم أفريقيا

جنات تهنئ منتخبها المغربى على التأهل فى أمم أفريقيا

¾ مليار دولار قيمة طلاق براد بيت وانجلينا جولى .. اعرف التفاصيل

¾ مليار دولار قيمة طلاق براد بيت وانجلينا جولى .. اعرف التفاصيل

مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا

مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة