صور.. إقبال كبير من المواطنين بجنوب سيناء على قافلة جامعة المنصورة الطبية

جنوب سيناء - فايزة مرسال

قال الدكتور عادل التابعى زغلول، عميد كلية الطب البيطرى جامعة المنصورة ونائب رئيس قافلة الجامعة الطبية والمدير الفنى، إن هناك إقبالا كبيرا من قبل مواطني مدينة طور سيناء على العيادات الطبية لقافلة جامعة المنصورة بمستشفى طور سيناء العام والقرى والتجمعات البدوية التابعة لها لتوقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات الطبية والجراحات اللازمة وذلك تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.



القافلة الطبية

وأضاف عميد كلية الطب البيطرى، أنه تم توقيع الكشف على 1500 مواطن أمس واليوم الثلاثاء تم الكشف على 1300 بإجمالى 2800 مواطن على مدار اليومين فى جميع التخصصات الطبية.

وتابع التابعى، أن القافلة الطبية تضم اطباء بيطريين قاموا بالكشف على 1000حالة من الجاموس والجمال والماعز داخل 15 مزرعة بقرية الوداى والجبيل بطور سيناء مشيرا الى انة تم صرف العلاج مجان الجميع الحالات المرضية

ومن جانيه قال الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن القافلة أجرت الفحص الطبي على 2800 حالة داخل مستشفى الطور ومن المقرر أن تباشر القافلة عملها غدا الأربعاء بمستشفى أبورديس العام

وأوضح أن القافلة توقع الكشف الطبي وتقدم العلاج بالمجان وجرى توفير الإمكانيات البشرية والأدوية والمستلزمات الطبية والعيادات المتنقلة لتسهيل عمل القافلة.

وتضم القافلة عدة تخصصات طبية في الجراحة "العامة، القلب، المسالك البولية، اﻷوعية الدموية"، والتخدير، المخ والأعصاب، الباطنة، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، الأسنان، الأطفال، الرمد، الأنف والأذن، الصدر، العظام، الأشعة، والتحاليل الطبية وكذلك الطب البيطرى



القافلة الطبية