صور.. آلاف الإسرائيليين يحتجون على مقتل إسرائيلى من أصل إثيوبى على يد شرطى

رويترز

نظم آلاف الإسرائيليين من أصل إثيوبى وأنصارهم اعتصامات بعدد من مفترقات الطرق الرئيسية فى أنحاء إسرائيل اليوم الثلاثاء بعد أن قتل شرطى بالرصاص شابا إسرائيليا من أصل إثيوبى.

ونُقل نحو 20 ألفا من اليهود الإثيوبيين إلى إسرائيل على متن رحلات جوية سرية فى منتصف الثمانيات وأوائل التسعينات. ويشكو هؤلاء فى بعض الأحيان من تعرضهم للتمييز العنصرى.

وقُتل سولومون تيكاه (18 عاما) بالرصاص على يد شرطي خارج الخدمة بمدينة حيفا فى شمال إسرائيل يوم السبت. وقال الشرطى إنه استخدم مسدسه أثناء تدخله لفض مشاجرة بين مجموعتين من الشبان وإن الشبان هاجموه بعد ذلك.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الشرطى الذى أطلق الرصاص جرى احتجازه للتحقيق معه.

واشتبكت قوات مكافحة الشغب مع بعض المحتجين اليوم الثلاثاء فى محاولة لإعادة حركة المرور إلى طبيعتها. وقال متحدث باسم الشرطة إنها ألقت القبض على 22 شخصا على الأقل.



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