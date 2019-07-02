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صور.. آلاف الإسرائيليين يحتجون على مقتل إسرائيلى من أصل إثيوبى على يد شرطى

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 07:40 م
صور.. آلاف الإسرائيليين يحتجون على مقتل إسرائيلى من أصل إثيوبى على يد شرطى الجنازة
رويترز

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نظم آلاف الإسرائيليين من أصل إثيوبى وأنصارهم اعتصامات بعدد من مفترقات الطرق الرئيسية فى أنحاء إسرائيل اليوم الثلاثاء بعد أن قتل شرطى بالرصاص شابا إسرائيليا من أصل إثيوبى.

ونُقل نحو 20 ألفا من اليهود الإثيوبيين إلى إسرائيل على متن رحلات جوية سرية فى منتصف الثمانيات وأوائل التسعينات. ويشكو هؤلاء فى بعض الأحيان من تعرضهم للتمييز العنصرى.

وقُتل سولومون تيكاه (18 عاما) بالرصاص على يد شرطي خارج الخدمة بمدينة حيفا فى شمال إسرائيل يوم السبت. وقال الشرطى إنه استخدم مسدسه أثناء تدخله لفض مشاجرة بين مجموعتين من الشبان وإن الشبان هاجموه بعد ذلك.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الشرطى الذى أطلق الرصاص جرى احتجازه للتحقيق معه.

واشتبكت قوات مكافحة الشغب مع بعض المحتجين اليوم الثلاثاء فى محاولة لإعادة حركة المرور إلى طبيعتها. وقال متحدث باسم الشرطة إنها ألقت القبض على 22 شخصا على الأقل.

الحزن يجتاح الحضور أثناء الجنازة
الحزن يجتاح الحضور أثناء الجنازة
إمرأة إسرائيلية تبكى حزنا
إمرأة إسرائيلية تبكى حزنا
جانب من الحضور
جانب من الحضور
جانب من الجنازة
جانب من الجنازة

 

 

 


إسرائيل

احتجاجات

مقتل إسرائيلى

مدينة حيفا الإسرائيلية

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