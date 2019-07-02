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رئيس نادى كمبالا الأوغندى: لعبنا بشكل جيد ولكننا غير مؤهلين للفوز

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 11:28 ص
رئيس نادى كمبالا الأوغندى: لعبنا بشكل جيد ولكننا غير مؤهلين للفوز
كتبت – هناء أبو العز تصوير: السعودى محمد

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عبر أشابا ايجرى رئيس نادى كمبالا كابيتل سيتى الأوغندى، عن سعادته، بوجود ثلاثة من لاعبى ناديه، يشاركون مع منتخب وطنه، فى بطولة الأمم الافريقية المقامة على أرض مصر.
 
وأكد إيجرى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن استضافة مصر لبطولة الأمم الافريقية كانت بشكل سريع جدا ، بعد أن كانت موجهة للكاميرون، ولكنها أثبتت جدارتها فى وقت قليل جدًا ، وأصبحت جاهزة بشكل أبهر الملايين فى العالم.
 
وأضاف إيجرى، أن حوالى ١٠٠ ألف مشجع،  يخرجون من الاستاد دون اى حوادث تزاحم أو سرقات، او إصابات بما يدل على وجود منظومة امنية وإدارية جيدة.
 
وتوقع إيجرى وصول الجزائر وتونس ونصر إلى النهائيات باعتبارهم اكثر الفرق التى لديها امكانيات تؤهلها للفوز، بينما أوغندا خارج المنافسة، ولكنها تؤهلها للدور الـ ١٦ أمر نفخر بيه.
 
اوغندا (1)
اوغندا (1)

اوغندا (2)
اوغندا (2)

اوغندا (3)
اوغندا (3)

اوغندا (4)
اوغندا (4)

اوغندا (5)
اوغندا (5)

اوغندا (6)
اوغندا (6)

اوغندا (7)
اوغندا (7)

اوغندا (8)
اوغندا (8)

اوغندا (9)
اوغندا (9)

 


أوغندا

المنتخب الأوغندى

السياحة فى أوغندا

برلمان أوغندا

وزير الرياضة الأوغندى

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