رئيس مدينة فارسكور : اختيار 15 تربى و 15 مساعد لتغطية جميع مقابر الوحدات المحلية

دمياط معتز الشربينى

فى سابقة هى الأولى من نوعها أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور بدمياط عن فتح باب قبول طلبات المواطنين الراغبين لمزاولة مهنة التربي ومساعد التربي بمركز ومدينة فارسكور بناءاً على موافقة لجنة الجبانات المشكلة بقرار محافظ دمياط رقم 297لسنة 2019 وذلك إبتداء من يوم الثلاثاء الموافق9يوليو الجارى وحتى يوم الأربعاء 24يوليو الجارى .

وتضمن الشروط أن يكون على ديانة من يزاول دفن موتاهم وعلما بالأحكام الدينية، مجيداً للقراءة والكتابة، بالغاً سن الرشد، حسن السير والسلوك

ويتم تقديم الطلبات بالمركز التكنولوجي لخدمات المواطنين بالوحدة المحلية لمركز فارسكور ومرفق به المستندات الآتية : طلب للوحدة المحلية مقدم من الطالب، عدد 3صورة شخصية حديثة ، صحيفة الحالة الجنائية، تقديم مايفيد إجادة القراءة والكتابة، صورة بطاقة الرقم القومي تكون سارية والأصل للإطلاع .

ومن جانبه قال اللواء هشام عثمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور للـ"اليوم السابع" إنه تم الإعلان عن وظيفة التىبى ومساعد تربى ف.ى جميع الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة فارسكور بواقع 15 تربى و15مساعد تربى وتوفير 2 احتياطى وذلك بغرض حفظ حقوق المدافن وتسهيل إجراءات تراخيص الاحلال والتجديد المدافن.

وأشار إلى أن راتب من سيتم اختيارة سيكون من صندوق الجبانات التابع لإدارة الإسكان بالوحدة المحلية.

وأضاف رئيس المدينة إلى أن اللجنة المشكلة بقرار المحافظ لإختيار التربى ومساعدة تضم احد المستشارين بمحكمة فارسكور وعضو الوحدة المحلية والشئون القانونية والإسكان ويستمر قبول الطلبات لمدة أسبوعين بعدها يتم إعلان الأسماء التى تم اختيارها حسب كل وحدة محلية.