سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 04:53 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مدينة فارسكور : اختيار 15 تربى و 15 مساعد لتغطية جميع مقابر الوحدات المحلية

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 04:06 م
رئيس مدينة فارسكور : اختيار 15 تربى و 15 مساعد لتغطية جميع مقابر الوحدات المحلية منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى سابقة هى الأولى من نوعها أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور بدمياط عن فتح باب قبول طلبات المواطنين الراغبين لمزاولة مهنة التربي ومساعد التربي بمركز ومدينة فارسكور بناءاً على موافقة لجنة الجبانات المشكلة بقرار محافظ دمياط رقم 297لسنة 2019 وذلك إبتداء من يوم الثلاثاء الموافق9يوليو الجارى  وحتى يوم الأربعاء 24يوليو الجارى .
 
وتضمن الشروط أن يكون على ديانة من يزاول دفن موتاهم وعلما بالأحكام الدينية، مجيداً للقراءة والكتابة، بالغاً سن الرشد، حسن السير والسلوك 
 
ويتم تقديم الطلبات بالمركز التكنولوجي لخدمات المواطنين بالوحدة المحلية لمركز فارسكور ومرفق به المستندات الآتية :  طلب للوحدة المحلية مقدم من الطالب، عدد 3صورة شخصية حديثة ، صحيفة الحالة الجنائية، تقديم مايفيد إجادة القراءة والكتابة، صورة بطاقة الرقم القومي تكون سارية  والأصل للإطلاع .
 
ومن جانبه قال اللواء هشام عثمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور للـ"اليوم السابع" إنه تم الإعلان عن وظيفة التىبى ومساعد تربى ف.ى جميع الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة فارسكور بواقع 15 تربى و15مساعد تربى وتوفير 2 احتياطى وذلك بغرض حفظ حقوق المدافن وتسهيل  إجراءات تراخيص الاحلال والتجديد المدافن.
 
وأشار إلى أن راتب من سيتم اختيارة سيكون من صندوق الجبانات التابع لإدارة الإسكان بالوحدة المحلية.
 
وأضاف رئيس المدينة إلى أن اللجنة المشكلة بقرار المحافظ لإختيار التربى ومساعدة  تضم احد المستشارين بمحكمة فارسكور وعضو الوحدة المحلية والشئون القانونية والإسكان ويستمر قبول الطلبات لمدة أسبوعين بعدها يتم إعلان الأسماء التى تم اختيارها حسب كل وحدة محلية.

فارسكور

الوحدات المحلية

وظيفة تربى

محافظ دمياط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مدينة فارسكور بدمياط تعلن عن وظيفة تربى .. تعرف على الشروط

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 01:09 م

صور.. محافظ دمياط تتفقد أعمال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أورام الثدى

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 11:59 ص

محافظ دمياط تشهد مشروعات تخرج دفعة المركز التكنولوجى لمدينة الأثاث الثالثة

الإثنين، 01 يوليه 2019 05:46 م

محافظ دمياط تجرى جولة تفقدية لـ"ميدان الساعة وعزبة البرج".. اعرف التفاصيل

الإثنين، 01 يوليه 2019 12:28 ص

محافظ دمياط والسفير الريدى يناقشان استغلال المساحة المحيطة بالمكتبة

الأحد، 30 يونيو 2019 09:04 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى ثمن نهائى كأس أمم أفريقيا

مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى ثمن نهائى كأس أمم أفريقيا

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة