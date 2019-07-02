سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:27 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

رئيس مجلس الأمة الجزائرى يدعو لتجاوز الخلافات لإنجاح الحوار الوطنى

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:00 م
رئيس مجلس الأمة الجزائرى يدعو لتجاوز الخلافات لإنجاح الحوار الوطنى صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة (الغرفة الأولى في البرلمان) الجزائري ارشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 أكد صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة (الغرفة الأولى في البرلمان) الجزائري بالنيابة، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن عوامل الحوار الجاد والمسؤول بدأت تنضج تدريجيًا، داعيًا الفاعلين السياسيين إلى تجاوز الخلافات من أجل إنجاح هذا المسعى.
 
وقال قوجيل -في كلمة له خلال رئاسته مراسم اختتام الدورة العادية للبرلمان لسنة 2018-2019 بمجلس الأمة- إن "عوامل الحوار الحقيقي والجاد والمسؤول بدأت تنضج تدريجيا من خلال خطابات نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح"، مشيرا إلى أن التفكير ينبغي أن يكون خلال هذه المرحلة الهامة التي تعيشها البلاد في مستقبل الجزائر ومكانتها في المحافل الدولية.
 
ودعا قوجيل كافة الفاعلين السياسيين إلى تجاوز الخلافات من أجل إنجاح مسعى الحوار والحفاظ على الجزائر ووحدتها وعلى استقلالية قرارها السياسي وعدم السماح لأي كان بالتدخل في شؤونها، معتبرا أن بناء الديمقراطية الحقيقية سيكون بمثابة مناعة للجزائر ضد التدخل الأجنبي.
 
وقال إن "الأولوية حاليا هي في انتخاب رئيس للجمهورية من خلال انتخابات حرة ونزيهة تشرف عليها هيئة مستقلة، وتكون المهمة الأولى للرئيس الجديد إعداد دستور تشارك فيه كل القوى الحية ويكرس الحفاظ على ثوابت الأمة وبيان أول نوفمبر والعلم الوطني.
 
ووجه قوجيل التحية لخروج الشعب الجزائري إلى الشارع بكل مسؤولية ووعي سياسي وتمسكه بوحدته وباستقرار البلاد ورفض التدخل الأجنبي، كما ثمن مواقف المؤسسة العسكرية التي تحملت مسؤولياتها ورافقت الحراك الشعبي، مؤكدا أن الجيش الوطني الشعبي هو سليل جيش التحرير الوطني بحق وعن جدارة وذلك لارتباطه بالشعب وبالوطن. 
 

الجزائر

جيش التحرير الوطني

الانتخابات الرئاسية

أحمد قايد صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

التضامن: انتظام صرف معاشات يوليو بزيادة 15% من ماكينات الصرف لليوم الثانى

التضامن: انتظام صرف معاشات يوليو بزيادة 15% من ماكينات الصرف لليوم الثانى

فيديو معلوماتى.. أضرار ومخاطر مياه الشرب الملوثة × 7 معلومات

فيديو معلوماتى.. أضرار ومخاطر مياه الشرب الملوثة × 7 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة