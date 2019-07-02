رئيس مجلس الأمة الجزائرى يدعو لتجاوز الخلافات لإنجاح الحوار الوطنى

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أكد صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة (الغرفة الأولى في البرلمان) الجزائري بالنيابة، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن عوامل الحوار الجاد والمسؤول بدأت تنضج تدريجيًا، داعيًا الفاعلين السياسيين إلى تجاوز الخلافات من أجل إنجاح هذا المسعى.

وقال قوجيل -في كلمة له خلال رئاسته مراسم اختتام الدورة العادية للبرلمان لسنة 2018-2019 بمجلس الأمة- إن "عوامل الحوار الحقيقي والجاد والمسؤول بدأت تنضج تدريجيا من خلال خطابات نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح"، مشيرا إلى أن التفكير ينبغي أن يكون خلال هذه المرحلة الهامة التي تعيشها البلاد في مستقبل الجزائر ومكانتها في المحافل الدولية.

ودعا قوجيل كافة الفاعلين السياسيين إلى تجاوز الخلافات من أجل إنجاح مسعى الحوار والحفاظ على الجزائر ووحدتها وعلى استقلالية قرارها السياسي وعدم السماح لأي كان بالتدخل في شؤونها، معتبرا أن بناء الديمقراطية الحقيقية سيكون بمثابة مناعة للجزائر ضد التدخل الأجنبي.

وقال إن "الأولوية حاليا هي في انتخاب رئيس للجمهورية من خلال انتخابات حرة ونزيهة تشرف عليها هيئة مستقلة، وتكون المهمة الأولى للرئيس الجديد إعداد دستور تشارك فيه كل القوى الحية ويكرس الحفاظ على ثوابت الأمة وبيان أول نوفمبر والعلم الوطني.

ووجه قوجيل التحية لخروج الشعب الجزائري إلى الشارع بكل مسؤولية ووعي سياسي وتمسكه بوحدته وباستقرار البلاد ورفض التدخل الأجنبي، كما ثمن مواقف المؤسسة العسكرية التي تحملت مسؤولياتها ورافقت الحراك الشعبي، مؤكدا أن الجيش الوطني الشعبي هو سليل جيش التحرير الوطني بحق وعن جدارة وذلك لارتباطه بالشعب وبالوطن.