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رئيس حى غرب شبرا: "مشروعك" مول 14049 مشروعًا بتكلفة 168 مليون جنيه

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 04:10 م
رئيس حى غرب شبرا: "مشروعك" مول 14049 مشروعًا بتكلفة 168 مليون جنيه محافظ القليوبية يكرم نجوى العشيرى رئيس حى غرب شبرا الخيمة
كتب - محمد حجازى

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أكدت نجوى العشيرى، رئيس حى غرب شبرا الخيمة بمحافظ القليوبية، إن نجاح مبادرة المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بمحافظة القليوبية، جاء نتيجة طبيعة المحافظة وتنوع الأنشطة الزراعية والصناعية والتجارية بها، والكثافة السكانية ساعد على نجاح وزيادة الطلب على تمويلات "مشروعك". 
 
وأضافت العشيرى لــ"اليوم السابع" أن إجمالى حجم القروض المقدمة من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بلغت 14049 مشروعًا بإجمالى تكلفة 168 مليون 258 ألف جنيه، بمدن ومراكز وقرى المحافظة لتمويل المشروعات المتنوعة، وتوفير فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن مركز ومدينة بنها جاء فى المركز الأول، حيث بلغ حجم المشروعات المنفذة به 553 مشروعًا بقيمة تمويل 45 مليون جنيه، يليه مركز ومدينة شبين القناطر، وبلغ حجم المشروعات المنفذة به 245 مشروعًا بتمويل 12 مليون جنيه. 
 
وقد كرم الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، نائب المحافظ الدكتورة إيمان ريان، ومسئولى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ومنظمة العمل الدولية نجوى العشيرى، رئيس حى غرب شبرا الخيمة، نظراً لمجهوداتها فى التعاون مع المنظمة لتنفيذ برنامج "إبدأ مشروعك" بالمحافظة ويأتى تكريم  نجوى العشيرى لجهودها فى نشر الوعى بين شباب ومواطنى مركز ومدينة بنها أثناء رئاستها  للمدينة والمركز من خلال مبادرة "ارسم مستقبلك.. بنها حلوة بينا"، بالإضافة إلى تنظيم العديد من المعارض للشباب لتسويق منتجاتهم من خلالها، وخاصة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر. 
 
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محافظ القليوبية يكرم نجوى العشيرى رئيس حى غرب شبرا الخيمه

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جانب من التكريم

 


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