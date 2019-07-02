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رئيس الوزراء الإيطالى يؤكد ضرورة اختيار شخصيات من شأنها تجديد الحلم الأوروبى

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:09 م
رئيس الوزراء الإيطالى يؤكد ضرورة اختيار شخصيات من شأنها تجديد الحلم الأوروبى ايطاليا ارشيفية
أ ش أ

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 أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم الثلاثاء أنه يجب اختيار شخصيات من شأنها العمل على تجديد الحلم الأوروبي، وذلك وسط خلاف على توزيع المناصب الرئيسية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، التي سيتم شغلها للفترة من 2019 إلى 2024.
 
وقال كونتي - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (اَكي) الإيطالية - إنه "فيما يتعلق باختيار المناصب العليا للاتحاد الأوروبي، نريد شخصيات ذات رؤية واضحة تجيد التعبير عنها بشجاعة متجنبة اللجوء إلى منطق التقشف الضيق أو الاعتماد على أولوية المالية ونريد شخصيات تضع في المحور: النمو، والمواطنون، والناس".
 
وأشاد بالوضع الاقتصادي في بلاده، قائلا: "نظري يتجه نحو إيطاليا دائمًا، ولدي ثقة كبيرة بالسياسات التي اتبعتها حكومتي حتى الآن وجعلني متفائلا بشأن الطريق التي سلكناها".
 
وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي أن "المعطيات تؤكد الصلابة الكبيرة لاقتصادنا.. فالحسابات العامة في تحسن، والعجز في انخفاض، والإيرادات في زيادة والبطالة تتقلص بينما ينمو عدد العاملين ليبلغ ذروته بين الفئة التي تتجاوز سن الـ40".
 
وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد علقوا قمتهم - أمس - بعدما أخفقت محادثات على مدى 20 ساعة في التوصل إلى اتفاق بشأن شغل المناصب العليا في الاتحاد.
 
يذكر أن منصب رئيس المفوضية الأوروبية هو أحد خمسة مناصب عليا في الاتحاد يجب اختيار شاغليها منها منصب محافظ البنك المركزي الأوروبي.

ايطاليا

الاتحاد الاوروبى

الحلم الأوروبي

المفوضية الأوروبية

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