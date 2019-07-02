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رئيس البرلمان الليبي يخاطب الرباعية الدولية حول التدخل السافر فى بلاده

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 01:08 ص
رئيس البرلمان الليبي يخاطب الرباعية الدولية حول التدخل السافر فى بلاده رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح
كتب أحمد جمعة

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وجه رئيس مجلس النواب الليبى المستشار  عقيلة صالح خطاباً للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس وخطاباً لرئيس الإتحاد الإفريقي للدورة الحالية الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن التدخل السافر من قبل دولة تركيا وانتهاكها للسيادة الوطنية لليبيا وانتهاكها لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبى عبدالله بليحق فإن رئيس مجلس النواب اللييى سجل شجب مجلس النواب خلال خطابه للتدخل التركي ودعمها للمليشيات المسلحة الإرهابية والخارجة عن القانون ضد قوات الجيش الوطني مؤكداً على اختطاف العاصمة طرابلس ومصرف ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة من قبل قادة المليشيات الإرهابية الذين ينهبون أموال الشعب الليبي ويمارسون أعمال النهب والخطف وتهريب البشر وتهريب ثروات الليبيين وبأنه من غير المعقول أن تقف قواتنا المسلحة مكتوفة الأيدي إزاء ذلك وهذا ما لا يقبله عقل ولاقانون.

وأكد رئيس مجلس النواب الليبى بأن المؤسسة العسكرية هي صمام الأمان لوحدة ليبيا  وحماية الدستور ومؤسسات الدولة وكافلة للحقوق والحريات.

وطالب رئيس مجلس النواب الليبى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الإتحاد الأفريقي باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء هذا التدخل التركي السافر في ليبيا والذي يشكل خرقاً لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية وتشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن هذا التدخل المرفوض.

 


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