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بعد إيداع الحيثيات ..

تعرف على قيمة تلفيات تفجير برج كهرباء بأكتوبر نفذه المتهمون بـ"خلية الأبراج"

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:34 م
تعرف على قيمة تلفيات تفجير برج كهرباء بأكتوبر نفذه المتهمون بـ"خلية الأبراج" هيئة المحكمة والمتهمون ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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انطوى الفصل الأخير فى دعوى محاكمة 45 متهما بخلية "تفجيرات أبراج الضغط"، بعد إيداع محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، حيثيات حكمها القاضى بالمؤبد لـ34 متهما، والمشدد 10 سنوات لـ11 متهما آخرين.

وخلال التحقيقات أدلى شاهد الإثبات عبد الفتاح عبد القوى، رئيس قطاع بالشركة المصرية لنقل الكهرباء بمنطقة الدلتا، واكد أنه وقع تخريب لبرج الكهرباء رقم 68 خط شمال أكتوبر إلى منطقة محولات الشيخ زايد، عن طريق زرع عبوات ناسفة أسفل قاعدة البرج وتفجيرها، مما أدى لسقوطه وإتلاف البرجين أرقام 67 و69، وخلف التخريب أضرار بلغت قيمتها 2 مليون و100 ألف جنيه.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.


تفجيرات ابراج الضغط

خلية ابراج الضغط

تفجير محولات الكهرباء

المستشار شبيب الضمرانى

جنايات القاهرة

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