تعرف على أقدم مسجد فى أوروبا.. مدفون تحت مدينة إسبانية

اكتشف علماء الآثار ملامح كانت مختفية طويلا لمدينة للقوط الغربيين فى إسبانيا، بما فى ذلك أجزاء غير مستكشفة من قصر قديم، ومبنى وهو يكون أحد أقدم المساجد فى أوروبا.

ووفقا لصحيفة "ريدايستوريا" الإسبانية فإن منتزه ريكوبوليس الأثرى يعتبر من المواقع الأثرية القوطية وبه قلعة على ضفاف نهر تاجوس، وهى التى يوجد تحتها أقدم مسجد فى أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن بفضل الرادارات المغناطيسية الأرضية فتم الكشف عن وجود منطقة غير معروفة فى المدينة القديمة ، التى أسسها الملك القوطى ليوفيجيلدو عام 578، من أجل ابنه.

وفى القرن الثامن ، رحب القوطيون الغربيون بوصول العرب فى مقابل حمايتهم ، وغيرت المدينة اسمها إلى مدينة "رقبة" ، بدءًا بعصر معمارى جديد ليس معروفًا حتى الآن،و تم تدمير المدينة وحرقها عدة مرات ، فقط للتخلى عنها بشكل دائم فى القرن العاشر.