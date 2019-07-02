بين ليلة وضحاها.. حرارة الصيف تتحول إلى ثلوج بمدينة مكسيكية

وكالات

بين ليلة وضحاها، تحول فصل الصيف الحار، إلى شتاء قارص البرودة فى مدينة جوادالاخارا المكسيكية خلال نهاية الأسبوع، بحسب ما ذكرت "شبكة "سى إن إن" الإخبارية.

وشهدت المدينة أكثر من 3 أقدام من الجليد فى بعض المناطق، بعد أن اجتاحت المنطقة عاصفة برد شديدة.

وبحسب التقرير المنشور على الشبكة الإخبارية البارزة، فإن المسؤولين الحكوميين تدافعوا لاحتواء الأضرار وتنظيف الطرقات، انتهز السكان الفرصة لالتقاط صور مذهلة للمركبات والمساكن التي ابتلعتها الثلوج.

وصرح حاكم ولاية خاليسكو، إنريكي ألفارو راميريز، أنه لم يشهد أبداً مشاهد كتلك التي شاهدها صباح الأحد. وقال عبر حسابه الرسمي على "تويتر، إن "البرد يغطى الطرقات بارتفاع أكثر من متر، وما زلنا نتساءل عما إذا كانت ظاهرة تغير المناخ موجودة".