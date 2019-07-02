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بنص القانون .. متى تسقط العقوبة فى الجنايات والجنح والمخالفات؟

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 05:40 م
بنص القانون .. متى تسقط العقوبة فى الجنايات والجنح والمخالفات؟ محكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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العديد من الأحكام التى تصدر بعقوبة السجن والإعدام ضد متهمين هاربين فى وقائع تورطوا بها، ولم يتم القبض عليهم، وتسقط الأحكام الغيابة فى الجنايات والجنح بمضى المدة كما جاء بنص المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية.

ووضع المشرع نص المادة 528 من قانون الإجراءات وجاء فيها: "تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة".

ونصت المادة أيضا: "تسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين".

 

 

 


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