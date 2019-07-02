بنص القانون.. تعرف على المادة التى تلزم المتهمين بدفع المصاريف الجنائية

كتب إيهاب المهندس

عقب اصدار محاكم الجنايات أحكامها فى الدعاوى التى تنظرها تنطق فى نهاية الحكم قرارا بإلزام المتهمين بدفع المصاريف الجنائية، طبقا لنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

ففى منطوق الحكم بقضية تفجيرات أبراج الضغط والتى قضت فيها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى بأحكام بالمؤبد والمشدد لـ 45 متهما بالدعوى قالت المحكمة فى البند سادس من الحكم: إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، وبشان الدعوى المدنية قررت المحكمة إحالتها للمحكمة المدنية المختصة.

ونصت المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية على: كل من حكم عليه فى جريمة، يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها".