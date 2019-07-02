"بسبب ركنة سيارة".. عاطل يهشم سيارة مهندس بالشروق والنيابة تأمر بحبسه

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس المتهم "حسن.م"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتهشيم سيارة مهندس، لخلافات نشبت بينهم، واستعراض القوة علي المواطنين.

كشفت التحقيقات أن المتهم هو "حسن. م"، عاطل، قام بتهشيم سيارة "بهاء .ع"، مهندس، لاعتراضه على ركنها أمام العقار الخاص به، واستعراض القوة باستخدام أسلحة بيضاء.

كانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم لقسم شرطة الشروق، تفيد بقيام عاطل بتهشيم سيارة مهندس، لاعتراضه علي ركنها أمام العقار، واستعراض البلطجة على المواطنين مستخدما أسلحة بيضاء.

بالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الشروق، من القبض على المتهم وبحوزته "1عصا حديدية، وشوم وسلاح أبيض"، وبسؤاله أنكر التهم المنسوبة إليه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.