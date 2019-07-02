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برلمانى أوغندى: متفائلون برئاسة مصر للاتحاد الإفريقى ولدينا آمال كبيرة

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 01:20 م
برلمانى أوغندى: متفائلون برئاسة مصر للاتحاد الإفريقى ولدينا آمال كبيرة الاتحاد الأفريقى
(أ ش أ)

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أكد أودونجو اوتو عضو البرلمان الأوغندى تفاؤل بلاده برئاسة مصر للاتحاد الافريقى فى دورته الحالية، معربا عن آماله الكبيرة فى أن تساعد مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى دول القارة فى التنمية والنهوض كما فعل فى مصر، مشيدا بقرار الرئيس السيسى بتطبيق مبادرته للكشف المبكر عن "فيروس سي" فى أوغندا.

ووصف أوتو، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، هذا القرار بأنه هدية قيمة من الرئيس السيسى لشعب أوغندا حيث الحاجة الملحة لتدخل أكثر لمساعدة حاملى الفيروس وإنقاذهم من مضاعفات الإصابة به.

ونوه أوتو، الذى يزور مصر حاليا لمتابعة مباريات كأس الأمم الإفريقية، بمساعدة مصر الدؤوبة لأوغندا فى المجال الصحي، حيث معظم المنتجات والأدوية يتم استيرادها من مصر بنسبة تتراوح مابين ٣٠ إلى ٤٠ فى المائة من حجم الأدوية فى أوغندا، معربا عن سعادته لوجود شركات الأدوية المصرية فى أوغندا، وكذلك وجود خمس عيادات مصرية هناك تعمل بها فرق طبية على مستو عال من الكفاءة.

 


الرئيس السيسى

الاتحاد الافريقى

اودونجو اوتو

البرلمان الاوغندى

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