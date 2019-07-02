باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة..

إعداد شيماء بهجت

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث الهامة على الساحة العربية والعالمية، كان ابرزها إعلان الطوارئ الروسية عن مصرع 14 شخصا واختفاء 13 آخرين فى فيضانات سيبيريا،

الطوارئ الروسية: مصرع 14 شخصًا واختفاء 13 آخرين فى فيضانات سيبيريا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الثلاثاء، مصرع 14 شخصا وفقد 13 آخرين فى موجة فيضانات عارمة اجتاحت منطقة (إيركوتسك) الواقعة فى إقليم (سيبيريا) شرق روسيا.

فيضانات فى منطقة روسية

صور.. إمبراطور اليابان يستقبل ولى العهد فى طوكيو

استقبل إمبراطور اليابان ناروهيتو فى قصره بطوكيو، اليوم الثلاثاء، ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، الذى ترأس وفد المملكة المشارك فى قمة العشرين فى أوساكا اليابانية.

ولى العهد السعودى وإمبراطور اليابان

"الأوقاف" الكويتية: أهلنا 30 مواطنا كانوا يحملون الفكر الداعشى

كشفت وزارة الأوقاف الكويتية، عن انتهائها من تأهيل 30 مواطنا كانوا يحملون فكر تنظيم "داعش" الارهابى، وذلك فى إطار جهودها لمواجهة الأفكار الهدامة.

أمير الكويت

رئيس وزراء الأردن يترأس وفد بلاده لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة بالقاهرة

يترأس رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزاز وفد بلاده المشارك فى اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، فى دورتها الثامنة والعشرين، والتى تستضيفها القاهرة، غدا الأربعاء.

رئيس وزراء الأردن

الأوقاف الفلسطينية: الاحتلال منع رفع الآذان 294 وقتا فى الحرم الإبراهيمى

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلى رفع الآذان 294 وقتا فى الحرم الابراهيمى الشريف بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، خلال الستة أشهر الماضية من العام الجارى، تحت ذرائع وحجج واهية.

الحرم الإبراهيمى

السعودية: استئناف الرحلات بمطار أبها بعد هجوم إرهابى حوثى

استؤنفت حركة الملاحة الجوية فى مطار أبها الدولى السعودى بعد الهجوم الحوثى الإرهابى الذى تعرض له المطار فجر اليوم الثلاثاء وأسفر عن إصابة 9 مدنيين،وهم 8 سعوديين وشخص يحمل الجنسية الهندية مستقرة مبدئياً.

مطار أبها

إيقاف توزيع الصحف الورقية فى بعض مناطق السعودية بسبب انخفاض عدد القراء

كشف مدير عام الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع السعودية عبدالعزيز السحلى، عن الأسباب الرئيسية لإيقاف توزيع الصحف الورقية فى بعض مناطق المملكة، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

صحف ورقية

طقس الخليج.. تراجع طفيف فى درجات الحرارة والعظمى فى البحرين 43

تراجع طفيف فى درجات الحرارة على معظم أنحاء دول الخليج، لتبلغ درجة الحرارة فى البحرين 43 و 34 درجة فى الإمارات.