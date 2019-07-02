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انقطاع المياه عن قرية المطيعة بأسيوط بسبب توقف المحطة

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 05:42 م
انقطاع المياه عن قرية المطيعة بأسيوط بسبب توقف المحطة انقطاع المياه - أرشيفية
أسيوط ضحا صالح

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة أسيوط والوادي الجديد، عن إنقطاع وضعف المياه بقرية المطيعة مركز أسيوط، بسبب توقف محطة مياه المطيعة بالكامل متأثرة بإنهيار كوبرى مأخذ المياه الرئيسى بالمحطة منذ ظهر اليوم، وحتى تشغيل المحطة.
 
وأوضحت العلاقات العامة بالشركة، عن تأثر المحطة بالكامل، والتي تحتوى على 4 محطات نقالى، وجارى تشغيل الأبار الإرتوازية، وفتح محبس الربط مع قرية النمايسة المجاورة لتغذية المحطة، وجارى تنزيل طلمبة غطس لتشغيل محطة نقالي بشكل مؤقت بمعرفة عمال الشركة.
 
ولفتت العلاقات العامة، أنه تم إخطار مع إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، لاتخاذ اللازم والتنويه على المواطنين.
 
 

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مياه اسيوط

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مياه الشرب

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