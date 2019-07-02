المعمل الجنائى يفحص مواد مخدرة ضبطت بحوزة عاطل فى إمبابة

كتب أحمد الجعفرى

يعمل رجال المعمل الكيماوى فى الجيزة، على فحص كمية من المواد المخدرة تم ضبطها بحوزة عاطل بمنطقة إمبابة، لكتابة تقرير وافً عنها، وتسليمه للنيابة العامة؛ للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة.

وبإعداد كمين للمتهم، بإشراف المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.