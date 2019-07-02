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المشدد 3 سنوات لـ عاطل متهم بالإتجار فى المخدرات بالسلام

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 11:17 ص
المشدد 3 سنوات لـ عاطل متهم بالإتجار فى المخدرات بالسلام مخدر الحشيش-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه، بالإتجار بالمخدرات، فى السلام.
 
أسندت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، للمتهم " ك. م " عاطل ، تهمة حيازة وإحراز مخدر "الهيروين" بقصد الإتجار، بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
 
كان قسم شرطة السلام تلقى بلاغا بقيام المتهم بالإتجار فى المواد المخدرة، وبالبحث والتحريات  اللازمة، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، والتوصل له وتم ضبط المتهم داخل مسكنه.
 
بتفتشه عثر على الهيروين المخدر، ومبلغ مالى وهاتف محمول، واعترف بالإتجار فى المخدرات، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة، التى إحالته لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات، والتى أصدرت حكمها ضده بالسجن المشدد 3 سنوات .
 
 

السجن المشدد

تجارة المخدرات

حبس عاطل

قسم السلام

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