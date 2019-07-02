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القضاء الإيرانى يتوعد عشرات المعارضين بالإعدام

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 06:09 م
القضاء الإيرانى يتوعد عشرات المعارضين بالإعدام إيران
إيمان حنا

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توعد القضاء الإيرانى بإعدام عشرات المعارضين الذين تزعم سلطات نظام طهران تورطهم بالتجسس لصالح وكالة الاستخبارات الأمريكية داخل مؤسسات عسكرية فى البلاد، بحسب العين الاخبارية.

 

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، اليوم، عن غلام حسين إسماعيلي الناطق باسم السلطة القضائية قوله إن الادعاء العام الإيراني طالب بإعدام عشرات المتهمين المعتقلين منذ أغسطس الماضى، بسبب تجسسهم على مراكز نووية وعسكرية حساسة، وفق قوله.

 

وشنت أجهزة أمنية إيرانية حملة اعتقالات، صيف العام الماضى، طالت من اعتبرتهم جواسيس أجانب داخل مؤسسات رسمية، بدعوى حيازة جنسيات لدول أخرى.

 

وزعم الناطق باسم القضاء الإيرانى أن المتهمين جزء من شبكة جاسوسية أمريكية داخل بلاده، حيث كانوا يعملون داخل قوات الشرطة، ووزارة الدفاع الإيرانية إلى جانب مواقع نووية.


ايران

انتهاكات ايران

طهران

قضايا تجسس

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