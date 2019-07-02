القبض على 3 متهمين بالاتجار فى السلاح برأس البر

ألقت مباحث رأس البر القبض على 3 متهمين بالاتجار فى السلاح.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت مباحث قسم شرطة رأس البر معلومات مفادها قيام 3 أشخاص من مدينة المحلة الكبرى باتخاذ مدينة رأس البر مسرحا لنشاطهم الإجرامي ببيع أسلحة الخرطوش.

تم إخطار اللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط والعميد حسام الباز مدير ادارة البحث الجنائي، وتم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد أحمد عبد الباقى رئيس مباحث قسم شرطة رأس البر، وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة أثناء استقلالهم دراجة نارية وبحوزتهم قطعتي سلاح و7طلقات وحزام كتف لطلقات الخرطوش.

وتبين أن المتهمين هم "السيد س" 19 سنة سروجى سيارات، و"طه ش" 25 سنة ميكانيكى سيارات، و"محمد عبد ال" 19 سنة عامل وجميعهم مقيمين بمركز المنزلة دقهلية، وتحرر عن ذلك المحضر رفم 13 / 197 جنايات رأس البر.

وتم العرض على النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.