سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:56 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

القبض على 3 متهمين بالاتجار فى السلاح برأس البر

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 02:37 م
القبض على 3 متهمين بالاتجار فى السلاح برأس البر المتهمين
دمياط ــ عبده عبد البارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألقت مباحث رأس البر القبض على 3 متهمين بالاتجار فى السلاح.
 
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت مباحث قسم شرطة رأس البر معلومات مفادها قيام 3 أشخاص من مدينة المحلة الكبرى باتخاذ مدينة رأس البر مسرحا لنشاطهم الإجرامي ببيع أسلحة الخرطوش.
 
تم إخطار اللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط والعميد حسام الباز مدير ادارة البحث الجنائي، وتم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد أحمد عبد الباقى رئيس مباحث قسم شرطة رأس البر، وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة أثناء استقلالهم دراجة نارية وبحوزتهم قطعتي سلاح و7طلقات وحزام كتف لطلقات الخرطوش.
 
وتبين أن المتهمين هم  "السيد س" 19 سنة سروجى سيارات، و"طه ش" 25 سنة ميكانيكى سيارات، و"محمد عبد ال" 19 سنة عامل وجميعهم  مقيمين بمركز المنزلة دقهلية، وتحرر عن ذلك المحضر رفم 13 / 197  جنايات رأس البر. 
 
وتم العرض على النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
 
 

 


محافظة دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار الحوادث

رأس البر

تجاره اسلحه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

للمتقدمين للكليات العسكرية.. 20 شرطا يجب توفرها قبل سحب الملف 7 يوليو

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

شاهد فى دقيقة.. بالأرقام.. كيف تعاملت الدول النفطية مع ملف دعم الوقود؟

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

كيف تحصل على خدمات منظومة التأمين الصحى الجديدة × 14 معلومة

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

CNN: القاهرة بين 4 مدن ستشهد أعدادا كبيرة من السائحين خلال العقد المقبل

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

لطلاب الثانوية.. تعرف على مجموع القبول بالكليات العسكرية 2019

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

بالأرقام.. كل ما تريد معرفته عن اليوم الـ11 ببطولة أمم أفريقيا

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

أفريقيا أرض الأساطير.. دروجبا صنع المجد فى أوروبا وحرمه الفراعنة من التتويج بالكان

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

خلال ساعات.. العالم على موعد مع كسوف كلى للشمس يستغرق 4 ساعات و56 دقيقة

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

المنتخب يصرف مكافآت فورية للاعبين بعد التأهل لدور الـ16 بأمم أفريقيا

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

الحكومة: مليار جنيه استثمارات سعودية فى مستشفيين بالقاهرة الجديدة و6 أكتوبر

التضامن: انتظام صرف معاشات يوليو بزيادة 15% من ماكينات الصرف لليوم الثانى

التضامن: انتظام صرف معاشات يوليو بزيادة 15% من ماكينات الصرف لليوم الثانى

فيديو معلوماتى.. أضرار ومخاطر مياه الشرب الملوثة × 7 معلومات

فيديو معلوماتى.. أضرار ومخاطر مياه الشرب الملوثة × 7 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة