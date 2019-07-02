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القبض على لصوص المساكن والمصايف في جمصة بعدما ارتكبوا 7 جرائم

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 11:18 ص
القبض على لصوص المساكن والمصايف في جمصة بعدما ارتكبوا 7 جرائم حملة أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة المساكن بجمصة.
 
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة جمصة بمديرية أمن الدقهلية قيام (3 أشخاص- "لأحدهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب حوادث سرقات المساكن بمدينة جمصة.
 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافهم وضبطهم وعثر بحوزتهم على (فرد خرطوش - 2200 جنيه - تروسيكل) ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم السلاح للدفاع ، مؤكدين إرتكابهم (7) حوادث سرقة بدائرة القسم ، وبإرشاهم تم ضبط (أجهزة كهربائية وأدوات منزلية - إسطوانات بوتاجاز- مواتير مياه) من متحصلات نشاطهم الإجرامى، ووجه اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 
 

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