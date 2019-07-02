القبض على لصوص المساكن والمصايف في جمصة بعدما ارتكبوا 7 جرائم

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة المساكن بجمصة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة جمصة بمديرية أمن الدقهلية قيام (3 أشخاص- "لأحدهم معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب حوادث سرقات المساكن بمدينة جمصة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافهم وضبطهم وعثر بحوزتهم على (فرد خرطوش - 2200 جنيه - تروسيكل) ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم السلاح للدفاع ، مؤكدين إرتكابهم (7) حوادث سرقة بدائرة القسم ، وبإرشاهم تم ضبط (أجهزة كهربائية وأدوات منزلية - إسطوانات بوتاجاز- مواتير مياه) من متحصلات نشاطهم الإجرامى، ووجه اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.