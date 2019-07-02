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الصين تدعو لضبط النفس بعد إعلان إيران تجاوز مخزون اليورانيوم الحد المسموح

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 11:13 ص
الصين تدعو لضبط النفس بعد إعلان إيران تجاوز مخزون اليورانيوم الحد المسموح الرئيس الصينى شى جين بينج
بكين (أ ش أ)

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أعربت الصين عن أسفها للإجراء المتخذ من جانب إيران بتجاوزها الحد المسموح به فى الاتفاق النووى بشأن مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" -خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة تعليقا على إعلان إيران تجاوز مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب 300 كيلوجرام اليوم الثلاثاء، "نأسف للإجراء المتخذ من جانب إيران.. ونؤكد أن الضغوط القصوى التى تمارسها الولايات المتحدة هى سبب التوترات الحالية".

وأضاف شوانج أن بكين تدعو كافة الأطراف إلى ضبط النفس، وعدم تصعيد الأوضاع.

 


الصين

ايران

تخصيب اليورانيوم

امريكا

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