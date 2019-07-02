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"الشمس للإسكان" عن سحب أرضها بالعاصمة الإدارية: سنبدأ إنشاء الأسوار

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:44 م
"الشمس للإسكان" عن سحب أرضها بالعاصمة الإدارية: سنبدأ إنشاء الأسوار العاصمة الإدارية
كتب هانى الحوتى

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قالت شركة الشمس للإسكان والتعمير، إن الشركة تترقب انتهاء المجمعة العشرية من مراجعة الرسومات وإصدار التراخيص لمشروعها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهى الإجراءات القانونية المعهودة، والتى تحرص على الإلتزام بها، ولا تستطيع مخالفتها.
 
وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، رداً على خبر سحب أرض الشركة من العاصمة الإدارية، أن الشركة حصلت على تراخيص الأسوار، وسيتم العمل بها خلال الأسبوع المقبل، حيث تم إسناد الأعمال للمقاول، ونترقب خلال أيام تراخيص العمارات.
 

الشمس للإسكان

العاصمة الإدارية

اخبار البورصة

بورصة

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