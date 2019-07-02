الرئاسة التونسية: النيابة العامة فتحت تحقيقا ضد ناشرى شائعة وفاة الرئيس

قالت المتحدثة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية التونسية، سعيدة قراش،إن النيابة العامة فتحت تحقيقا ضد كل من نشر شائعة ، وفاة رئيس الدولة الباجى قايد السبسى، مشددة على أنه سيتم تطبيق القانون .
وقالت سعيدة قراش- فى تصريحات إذاعية لها اليوم الثلاثاء - إن وزارة الخارجية ستتخذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه الحادثة.
الرئاسة التونسية: النيابة العامة فتحت تحقيقا ضد ناشرى شائعة وفاة الرئيسالثلاثاء، 02 يوليه 2019 09:20 م
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قالت المتحدثة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية التونسية، سعيدة قراش،إن النيابة العامة فتحت تحقيقا ضد كل من نشر شائعة ، وفاة رئيس الدولة الباجى قايد السبسى، مشددة على أنه سيتم تطبيق القانون .
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