الرئاسة التونسية: النيابة العامة فتحت تحقيقا ضد ناشرى شائعة وفاة الرئيس

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قالت المتحدثة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية التونسية، سعيدة قراش،إن النيابة العامة فتحت تحقيقا ضد كل من نشر شائعة ، وفاة رئيس الدولة الباجى قايد السبسى، مشددة على أنه سيتم تطبيق القانون .

وقالت سعيدة قراش- فى تصريحات إذاعية لها اليوم الثلاثاء - إن وزارة الخارجية ستتخذ الإجراءات اللازمة بشأن هذه الحادثة.