الذهب يرتفع بفضل مخاوف النمو العالمية

رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء إثر هبوط حاد فى الجلسة السابقة، فيما يخشى مستثمرون من حدوث تباطؤ اقتصادى وسط بيانات ضعيفة لقطاع الصناعات التحويلية عالميا وتوترات تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وزادت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1391.07 دولار للأوقية الأونصة بعد أن نزل 1.8% فى الجلسة السابقة فى أكبر خسارة يومية من حيث النسبة المئوية منذ نوفمبر 2016.

وصعد الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية 0.4 % إلى 1394.4 دولار للأوقية.

وقالت مارجريت يانج يان محللة السوق فى سي.إم.سى ماركتس "عاد الخلاف التجارى لصدارة المشهد اليوم وتحول المتعاملون من الولايات المتحدة والصين إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وأمس الاثنين، كثفت الولايات المتحدة الضغط على أوروبا بشأن الخلاف على دعم الطائرات، وهددت بفرض رسوم على سلع إضافية من الاتحاد الأوروبى بقيمة أربعة مليارات دولار فضلا عن سلع بقيمة 21 مليار أعلنت فرض رسوم عليها فى أبريل.

وفى غضون ذلك، انكمشت أنشطة المصانع فى معظم أنحاء أوروبا وآسيا فى يونيو، بينما سجل نمو قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة ضعفا، مما يُبقى ضغوطا على صانعى السياسات لتفادى حدوث ركود.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.3 % إلى 15.17 دولار للأوقية، بينما زاد البلاديوم 0.1 % إلى 1548 دولارا.

وربح البلاتين 0.8% إلى 836.68 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى فى سبعة أسابيع تقريبا يوم الاثنين.