الدفع ببطلان التحقيقات لإجرائها بعد 24 ساعة من ضبط المتهمين بـ"خلية الأبراج"

كتب إيهاب المهندس

انطوى الفصل الأخير فى دعوى محاكمة 45 متهما بخلية "تفجيرات أبراج الضغط"، بعد إيداع محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، حيثيات حكمها القاضى بالمؤبد لـ34 متهما، والمشدد 10 سنوات لـ11 متهما آخرين.

وخلال الحيثيات ردت المحكمة على الدفوع التى أبداها دفاع المتهمين خلال جلسات المحاكمة، وعن الدفاع ببطلان التحقيقات مع المتهمين لعرضهم على النيابة بعد مضى أكثر من 24 ساعة طبقا لنص المادة 36/1 من قانون الإجراءت الجنائية.

وردا على الدفاع قالت المحكمة إن نص المادة سالفة الذكر فى فقرتها الأولى تنص على أنه يجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع أقولا المتهم وان لم يجد ما يبرئه يرسله فى مدى 24 ساعة للنيابة المختصة، وإذا عرض المتهم على النيابة بعد المدة المقررة لمأمور الضبط سالف الذكر لا يترتب عليه البطلان إذا أنه يخضع لتقدير محكمة الموضوع لمعرفة أسباب تأخر عرض المتهم، إذ أن الدعوى شملت العديد من المتهمين امتد نشاطهم الإجرامى للعديد من المحافظات.

وترى المحكمة أن التأخر فى عرض بعض المتهمين على سلطة التحقيق المختصة لا يترتب عليها بطلان مما يكون ما تساند عليه الدفاع فى هذا الشأن بعيدا عن محجبة الصواب.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.