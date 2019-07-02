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التايمز: تحقيق صحفى فى روسيا حول تجارة الجنازات يكشف مفاجئات

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 06:49 م
التايمز: تحقيق صحفى فى روسيا حول تجارة الجنازات يكشف مفاجئات الصحفى الروسى إيفان جولونوف
كتبت رباب فتحى

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سلطت صحيفة "التايمز" البريطانية الضوء على ما كشفه تحقيق للصحفى الروسى إيفان جولونوف حول مدى ربحية تجارة خدمات الجنازات فى موسكو والتى تقدر بحوالى 28 مليار روبل، أى ما يقرب من 443 مليون دولار سنويا، وكيف انتقلت السيطرة على هذه التجارة تدريجياً من شخصيات في العالم الإجرامي إلى أشخاص مرتبطين بالدولة.
 
وأوضحت الصحيفة أنه عندما تم اتهام الصحفي الروسي جولونوف زوراً بتهريب المخدرات، اشتبه رؤساء التحرير في أن اعتقاله مرتبط بتحقيقه في سوق خدمات الجنازة الفاسدة في موسكو.
 
ويستعرض تحقيق جولونوف، الذي نُشر بالكامل أمس الاثنين على موقع Meduza news ، المعركة الشرسة للسيطرة على التجارة المربحة، حيث أدى تضاؤل مساحات الدفن إلى اشتعال التوترات بين العائلات المتنافسة ، مما تسبب في كثير من الأحيان إلى العنف.
 
وأضافت صحيفة "التايمز" أنه بينما كان جولونوف، 36 عامًا، رهن الاحتجاز الشهر الماضى، التقى مراسلون من مختلف وسائل الإعلام لإنهاء تحقيقه، وقد أُطلق سراحه فى 11 يونيو الماضى بعد احتجاج شعبي علني وتم إسقاط جميع التهم الموجهة إليه.
 
 
 

سوق الجنازات فى روسيا

بيزنيس الجنازات

موسكو

بوتين

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