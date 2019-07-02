البيت الأبيض ينشر النص الكامل للخطة الاقتصادية للتسوية فى الشرق الأوسط باللغة العربية

وكالات

نشر مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، الخطة الاقتصادية الأمريكية باللغة العربية على موقع البيت الأبيض.

ونشر المبعوث الأمريكي النص الكامل للخطة الاقتصادية بعنوان: "من السلام إلى الازدهار رؤية جديدة للشعب الفلسطيني".

وقال جرينبلات في تغريدة على تويتر: "في الوقت الذي قاطعت فيه القيادة الفلسطينية ، فإن الفلسطينيين والمنطقة مطالبون بإعطاء فرصة للحكم على خطتنا الاقتصادية بأنفسهم".

واستضافت البحرين الأسبوع الماضي "ورشة عمل" لبحث الجزء الاقتصادي في ما بات يعرف بـ"صفقة القرن"، وسط تباين في المواقف العربية وغياب السلطة الفلسطينية.