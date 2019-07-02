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الانبا بيمن يترأس احتفالية كنائس قوص بوصول رفات اسطفانوس الجمعة المقبل

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 04:10 م
الانبا بيمن يترأس احتفالية كنائس قوص بوصول رفات اسطفانوس الجمعة المقبل الانبا بيمن اسقف قوص ونقادة
سارة علام

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يترأس الانبا بيمن اسقف قوص ونقادة احتفالات كنائس الايبراشية بوصول رفات القديس استفانوس أول الشهداء، وذلك بكنيسته بقوص يومي الجمعة والسبت المقبلين.
 
فى المراجع المسيحية فإن القديس استفانوس أول الشهداء هو باب الشهداء وطريق القديسين وزعيم الاستشهاد، اسمه معناه “تاج ” أو “إكليل من الزهور”، لذلك تقول عنه الأنشودة بأنه إكليل فائق البهاء، وأن الحجارة التي رُجم بها حصلت له كدرجات إلى الصعود للمجد السماوي.
 
كان القديس استفانوس الشهيد يهودي الجنس وتلميذاً لغمالائيل معلم الناموس كما قال البعض. وأول الشمامسة السبعة الذين أقامهم الرسل في أورشليم للاعتناء بأمر الفقراء وتوزيع الصدقات عليهم. 
 

انبا بيمن

اسقف قوص ونقادة

القديس استفانوس

كنائس قوص

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