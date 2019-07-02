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الثلاثاء، 02 يوليه 2019 04:52 م
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الادعاء الإيطالى ينفى تواطؤ مهربى البشر مع جمعيات إنقاذ المهاجرين

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 03:43 م
الادعاء الإيطالى ينفى تواطؤ مهربى البشر مع جمعيات إنقاذ المهاجرين انقاذ المهاجرين ارشيفية
أ ش أ

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 أكد المدعي العام لإقليم صقلية الإيطالي اليوم الثلاثاء أن المحققين لم يعثروا على أي أدلة تثبت تواطؤ مهربي البشر مع مجموعات الإنقاذ الخيرية.
 
وأعلن المدعي العام للمشرعين -حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية- أنه لم يعثر على أي أثر لعمليات تواصل تشير إلى أن مهربي البشر يقومون بإبلاغ مجموعات الإنقاذ الخيرية بمكان وجود المهاجرين لكي يقتربوا ويقوموا بإنقاذهم.
 
ويرفض وزير الداخلية الإيطالي المعادي للمهاجرين ماتيو سالفيني السماح لسفن الإنقاذ بالرسو إذ يرى أنها بالأساس تساعد المهربين.

صقلية

ايطاليا

مهربي البشر

ماتيو سالفيني

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