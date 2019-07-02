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الإصلاح الزراعى بالمنوفية: وفرنا 40 مليون بيضة للمواطنين العام الماضى

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 05:33 م
الإصلاح الزراعى بالمنوفية: وفرنا 40 مليون بيضة للمواطنين العام الماضى مزرعة دواجن
المنوفية – محمود شاكر

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قال المهندس عارف محمود، مدير مديرية الإصلاح الزراعى بمحافظة المنوفية، إن الإدارة تسعى بكل قوتها لتوفير خدماتها للمواطنين من خلال المشروعات الخدمية.
 
وأوضح محمود فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الإدارة بها العديد من المشروعات مثل مشروع اللحوم البيضاء، والذى ساعد فى توفير 350 طن من اللحوم البيضاء، وذلك بمشروع تسمين البدارى بدناصور بمركز الشهداء.
 
وأضاف محمود، أن مشاريع المناحل تمكنت من توفير 550 كيلو من العسل، ما بين زهرة الموالح ونوارة البرسيم، وذلك بسعر يتراوح من 50 إلى 52 جنيها للكيلو.
 
من جانبه، أضاف المهندس سعيد الدسوقى، مدير إدارة التصنيع، أنه تم تحضين 1000 بطة مسكوفى بجمعية سمادون، و3000 بطهواى، و6000 بأبوعوالى، و4000 بالبرانية، و1000 بالخطاطبة، و5000 بالسادات، لافتا إلى أن مشروع الإنتاج السنوى من البيض والذى يعمل تحت عنوان 30 مليون بيضة حقق ما يقرب من 40 مليون بيضة خلال العام المنصرم.
 
 
 

لحوم بيضاء

محافظه المنوفيه

الاصلاح الزراعى

مشروع انتاج البيض

بط مسكوفى

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