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الآن.. كسوف الشمس يدخل مرحتله الكلية ويرى فى شيلى والأرجنتين

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 08:37 م
الآن.. كسوف الشمس يدخل مرحتله الكلية ويرى فى شيلى والأرجنتين كسوف الشمس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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بدأ منذ قليل كسوف كلى للشمس ، والذى يشهده العالم الآن فى واحدة من أهم الظواهر الفلكية ، ويأتى تزامنا مع نهاية شهر شوال لعام 1440 هجريا ويتفق وسطه مع اقتران شهر ذى القعدة لعام 1440 هجريا.
 
 ويستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات وست وخمسين دقيقة تقريباً،  وبدأ فى حالته الجزئية عند الساعة السادسة والدقيقة 55 مساءً تقريباً بتوقيت القاهرة المحلى،  وبدأ ككسوف كلى عند الساعة الثامنة ودقيقتين تقريباً ويستمر فى صورته الكلية لحظة الذروة التى يضل لها بعد ساعة تقريبا لحوالى 4 دقائق و 33 ثانية.
 
و يمكن رؤية هذا الكسوف فى معظم أمريكا الجنوبية، وشرق أوقيانوسيا، والمحيط الباسفيكي)، ويرى كلياً في شيلي والأرجنتين، ولن يرى هذا الكسوف فى مصر وكذلك لن يرى فى المنطقة العربية فى أى مرحلة من مراحله لحدوثه ليلاً.
 
وتعد الكسوف والخسوف ظاهرتان تتعلق بثلاث أجرام سماوية هى الشمس والقمر والأرض حيث يدور القمر حول الأرض بفلك محدد، والأرض تدور مع قمرها فى فلك محدد حول الشمس، وعندما يمر القمر أمام الشمس فيحجب ضوئها يعرف هذا بكسوف الشمس، ويكون مبشرا بقرب ولادة الهلال الجديد، فيما يحدث خسوف القمر بسبب وقوع الأرض بين الشمس والقمر فتحول الأرض بينهما وتحجب أشعة الشمس عن القمر.       
 

كسوف الشمس

الكسوف الكلى للشمس

الكسوف

الكره الارضيه

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