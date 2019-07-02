افتتاح أول مغسلة ملابس فى الرياض بكوادر نسائية سعودية

كتب وكالات

افتتحت السعودية نورة الدوسرى، أول مغسلة ملابس فى الرياض تعمل بكوادر نسائية سعودية، مؤكدة أنها تستطيع منافسة الرجال وربما التفوق عليهم فى هذا المجال، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وقالت الدوسرى، إن فكرة المشروع كانت تراودها منذ سنوات، إذ كانت تفكر فى إنشاء أول مشروع نسائى، وبعد تبلور الفكرة بدأت فعليًا فى تطبيقها منذ 7 أشهر بكادر نسائى سعودى.

وأكدت أنها لم تواجه أى مشاكل فى استخراج الرخص اللازمة للعمل، وتعاونت معها الجهات الحكومية سواءً الأمنية أو الدفاع المدنى أو الأمانة.

وأكدت الدوسرى؛ أنها منذ الخطوة الأولى لافتتاح المغسلة فى شهر رمضان الماضى، وضعت نصب عينيها تشغيل عناصر نسائية فى المغسلة، سواءً فى الغسيل أو الصيانة.