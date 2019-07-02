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استجابة لـ"اليوم السابع"..محافظ سوهاج يكلف بعلاج مريض فشل كلوى على نفقة الدولة

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 08:13 م
استجابة لـ"اليوم السابع"..محافظ سوهاج يكلف بعلاج مريض فشل كلوى على نفقة الدولة محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف

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استجابة لما نشر على موقع اليوم السابع تحت عنوان "صور.. مريض بالفشل الكلوي يطالب بعلاج على نفقة الدولة ومساعدة مالية بسوهاج"، كلف الدكتور أحمد الانصارى محافظ سوهاج مديريتى الصحة والتضامن ببحث حالة المريض و تم انتقال فريق التدخل السريع لمقر الحالة وعمل بحث حالة له .

 وتبين أن المريض  يتقاضى معاش ضمان 450 جنيه, كما تم توجيه الحالة لجمعية الأورمان لتوفير الأدوية، كما قررت مديرية الصحة البدء في إجراءات العلاج على نفقة الدولة.

وكان حسين راشد قد أكد أنه يعانى من الفشل الكلوى منذ عدة سنوات مما اضطره الى غسيل الكلى 3 مرات أسبوعيا ولديه 3 أبناء وليس لديه أى مصدر دخل بعد إيقاف معاش تكافل وكرامة وكان يحصل على معاش 400 جنيه .

ويواصل الشاب المريض  حديثه قائلا أنه يعيش ظروف قهرية صعبة وخاصة بعد انهيار منزله ويعيش حاليا فى غرفة صغيرة فى منزل شقيقه وقام شقيقه بافتتاح محل صغير له لكى يتعايش منه فهو يعيش على الكفاف ويحتاج الى علاج شهرى 500 جنيه حيث يقوم أهل الخير بشرائه اليه لعدم قدرته المادية لشراء العلاج .

وقال  أنه يحتاج الى المساعدات المادية فى ظل ظروفه الصعبة مطالبا الجمعيات الخيرية ومديرية التضامن الاجتماعى ببناء مسكنه ولو طابق واحد فقط من الطوب البلوك  وكذلك صرف معاش تكافل وكرامة له مرة أخرى ومساعدته ماديا بسبب ظروف مرضه ، كما يطالب حسين مديرية الصحة بعلاجه على نفقة الدولة وشراء العلاج له حيث أنه لا يستطيع شراء العلاج شهريا .

 


سوهاج

الصحة

محافظ سوهاج

التضامن الاجتماعى

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