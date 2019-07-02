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إصابة طبيبين وطفليهما فى انقلاب سيارة على طريق بنى سويف ـ الزعفرانة

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 12:18 م
إصابة طبيبين وطفليهما فى انقلاب سيارة على طريق بنى سويف ـ الزعفرانة إسعاف - أرشيفية
بنى سويف : هانى فتحى

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أصيب طبيب وطبية وطفليهما، اليوم الثلاثاء، فى انقلاب سيارة ملاكي بطريق الزعفرانة - بنى سويف عند الكيلو 60 اتجاه الزعفرانة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 

وعلى الفور انتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، حيث تبين أن المصابين هم "مصطفي.س.م" 40 سنة، طبيب  ورفض نقله للمستشفى، و"رانيا.ح.ب" 38 سنة، طبية، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمني وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وطفليهما "أسيل" 7 سنوات مصاباً بجروح وكدمات متفرقة، و"دينا" 5 سنوات مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقلهما إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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